ИА «Ореанда-Новости». Более двух третьих парламентских собраний регионов Российской Федерации одобрили правки в Конституцию, как сообщил сенатор Андрей Клишас. Это одно из обязательных условий принятия законопроекта (136-я статья). Уже пройдены все три чтения закона и голосование депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Для того, чтобы правки вступили в силу, ещё нужно одобрение Конституционного Суда. Затем всех граждан РФ ждёт голосование, на котором «за» должно проголосовать больше половины жителей. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, голосование назначено на 22 апреля 2020 года.