ИА «Ореанда-Новости». Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из-за скандала. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ЕР.

Сообщается, что в «Единой России» осуждают поведение Овсянникова, который устроил скандал в ижевском аэропорту. Секретарь генсовета партии заявил, что действия чиновника не совместимы «с этическими нормами «Единой России». Андрей Турчак подчеркнул, что никто не имеет права вести себя таким хамским образом.

Также «Единая Россия» настаивает на увольнении Овсянникова.

В начале недели Овсянников устроил скандал в ижевском аэропорту, когда его попросили пройти через металлодетектор. Чиновнику объяснили, что из-за коронавируса войти в здание можно только при наличии билета на самолёт. Замминистра начал ругаться и, не предъявив документы, пошёл к стойке регистрации. Его задержали.