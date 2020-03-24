ИА «Ореанда-Новости». «Единая Россия» намерена направить средства на оказание помощи гражданам в условиях коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале партии, ссылаясь на секретаря генсовета Андрея Турчака.

Сообщается, что партия намерена сократить свои расходы и перенаправить сэкономленные средства на помощь российским гражданам. Речь идёт о подготовке к выборам, массовым мероприятиям, транспортным и другим государственным расходам.

Средства должны пойти на приобретение лекарств, средств защиты, продуктов питания и оказание другой помощи, которая осуществляется волонтёрами. Волонтёры помогают медикам, а также людям из группы риска (пожилые люди, одинокие пенсионеры, ветераны ВОВ).