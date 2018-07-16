Как сообщается, официально о решении консолидировано голосовать за непопулярный законопроект общественность узнала от самого Сергея Неверова, лидера партии единороссов, а также вице-спикера нижней палаты парламента. Об этом 16 июля 2018 года были даны соответствующие рекомендации для членов партии.

Ранее стало известно, что профильный комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов принял решение о рассмотрении документа уже 17 июля 2018 года. Госдума в свою очередь будет рассматривать законопроект на заседании 19 июля 2018 года.

Напомним, что суть пенсионной реформы заключается в повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женской половины трудящегося населения России до 63 лет.



По словам премьер-министра Российской Федерации, проведение реформы будет происходить постепенно, в несколько этапов. Полный переход на новый пенсионный возраст произойдет только через 16 лет после утверждения законопроекта. Данные изменения затронут мужчин, начиная с 1959 года рождения, и женщин, начиная с 1964 года рождения.

Ранее, Дмитрий Медведев также отметил несколько особенностей и исключений, которые будут присущи новой пенсионной реформе. Во-первых, люди, которые трудятся в особых климатических условиях, будут выходить на пенсию в иные, отличные от других, сроки. Для женщин пороговая цифра составляет 58 лет, для мужского населения – 60 лет.

Во-вторых, согласно еще не принятым изменениям, в законодательстве должно закрепиться понятие предпенсионного возраста. При достижении работником данного возраста он будет обязан пройти переквалификацию. Сроки и обоснования ее проведения будут решаться между работником и работодателем отдельно.

По официальным данным, 61 субъект Российской Федерации поддержал пенсионную реформу.



Несмотря на столь внушительные цифры, данный законопроект вызвал волну митингов и выступлений против проведения реформы. Целые трудовые коллективы выступают с требованиями по предотвращению принятия реформы. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), Конфедерация труда России (КТР), а также Российская общественная инициатива запустили в сеть петиции, которые собрали уже несколько миллионов подписей.

Госдума оставила выступления против реформы без внимания. Правительство обещало выделять 5 миллионов ежегодно на проведение преобразований.