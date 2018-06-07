ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Цеков, член комитета Совета по международным делам в России, во время интервью журналистам РБК сообщил, что слова Михаила Ефремова о том, что Киеву нужно для примирения отдать Крымский мост говорит о его поверхностности, как человека. А за такие слова можно привлекать к уголовной ответственности. Зампред Совета министров Крыма в свою очередь посчитал, что эти слова можно расценить, как предательство интересов России.

Напомним, в своём интервью журналисту Юрию Дудю известный актёр сообщил о том, что для примирения с Киевом, достаточно отдать им мост, тогда они смогли бы брать налог за проезд по нему и у властей Украины сразу же пропадут все причины для разногласий с Москвой. Также он высказал мнение, что Украине необходимо предоставить бесплатный газ.

Его слова вызвали ряд обсуждений среди пользователей Сети, а также недоумение российских чиновников. Своё отношение к словам актёра озвучили два политика.

Сергей Цеков сказал, что актёр призывает к нарушению территориальной целостности России, ведь Крымский мост является частью страны. А это уже «тянет» на уголовную ответственность. На вопрос журналиста РБК, будут ли в Совете подавать иск в суд, тот ответил, что необходимо подумать над этим вопросом, пока Цеков и сам не знает.

По его заявлению, сложно удержаться от бранных слов в сторону Ефремова после таких заявлений о Крымском мосте. Такие заявления говорят о поверхностности человека, ведь он до сих пор ещё не понял, что Крым не кусок земли, это в первую очередь люди, которые живут там. А самому Ефремову стоило бы пообщаться с местным населением и узнать их мнение. Цеков уверен, что девяносто процентов крымчан ни при каких обстоятельствах не хотят возвращаться в состав Украины.

Дмитрий Полонский, зампред Совета министров Крыма, сообщил, что его слова он расценивает, как предательство интересов страны. Ведь сам мост был построен на деньги, которые принадлежат российскому народу. И что тогда родина для человека, который считает, что это можно всё просто так отдавать.



