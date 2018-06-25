ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ранее осуждённого за взяточничество бывшего губернатора Кировской области отправили к месту, где он будет отбывать своё наказание – в колонию. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

Со слов секретаря комиссии Ивана Мельникова. Экс-губернатора этапировали в колонию. Перед тем, как его отправили, здоровье осуждённого Никиты Белых проверил врач СИЗО. При этом, как долго он будет отбывать там срок, пока не ясно.

Напомним, ранее Белых два раза обвиняли в коррупции. Так первый раз его обвинили в том, что он в 2011-12 годах получил двести тысяч евро от предпринимателя Ларицкого. Но по этому обвинению Белых оправдали, так как не нашлось неопровержимых улик и доказательств.

Второй раз его задержали в 2016-м году. Тогда в ресторане на Новом Арбате (Москва) правоохранители «взяли» Белых сразу с поличным. Он получил 150 тысяч евро от Юрия Судгаймера, который владеет «Нововятским лыжным комбинатом» и «Лесохозяйственной управляющей компанией». За эту сумму Белых пообещал Судгаймеру покровительствовать в освоении леса в Кировской области. Всего за свои услуги Белых просил 400 тысяч евро, последняя взятка, с которой его задержали в ресторане, была последней частью суммы.

Его на восемь лет в феврале этого года осудили к колонии строго режима, также выписали штраф в размере 48,2 миллиона рублей. Права занимать должность на государственной службе он также лишился, но сроком только на три года.

У экс-губернатора нашли проблемы со здоровьем – диабет и другие болезни. Правозащитники выразили обеспокоенность, что в колонии Белых не смогут дать необходимый медицинский уход.

Юристы в свою очередь отмечают, что шансов на условно-досрочное у Белых также нет. Сейчас после осмотра врачом СИЗО, заключённому выдали все необходимые лекарства перед тем, как отправить в колонию. Где именно ему предстоит отбывать наказание, пока не разглашается. Обычно это сообщается только после того, как заключённого доставят туда.



