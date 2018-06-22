ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экс-заместителю генерального директора Спецстрой, который занимался строительством космодрома Восточный, вынесли обвинение. Александру Мордовцу инкриминировано получение взятки в размере 33 млн рублей. Об этом сообщил прокурор в зале Московского суда.

Александра Мордовца обвинили в том, что он злоупотреблял служебными полномочиями и получил взятку, поэтому в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела. Кроме того, его подозревают ещё по одной статье – дача взяток.

Ранее Мордовец возглавлял строительство космодрома Восточный, по данным следствия, он получил взятку от одной стройфирмы – так называемый «откат».

Мосгорсуд вынес решение об оставлении обвиняемого в СИЗО, его обжалование не удовлетворили. При этом прокурор выразил полное согласие с решением судьи. Было заявлено, что решение суда первой инстанции было вынесено законно, поэтому не подлежит отмене.

Юристы Мордовца просили выпустить своего подопечного под залог или домашний арест, сообщая об исключительности такой меры, как арест. Защита просила Мосгорсуд отменить решение суда первой инстанции и выбрать в отношении обвиняемого другую меру пресечения. Адвокат Мордовца отметил усилия своего подопечного в том, чтобы космодром Восточный заработал, обратив на это внимание суда. Он сказал, что Мордовца направили в Спецстрой, когда там людям не платили заплату, ему необходимо было решить эту проблему.

Напомним, 22 июня суд первой инстанции вынес решение об аресте Мордовца сроком до 22 июля. СМИ сообщали о том, что Мордовец подписывал акты о приёмке работ, которые не были воспроизведены на космодроме Восточный, с этим связано обвинение в злоупотреблении полномочиями. Это было в завершающий период строительства космодрома.

При этом в деле значится, что он выделял финансы нескольким компаниям необоснованно, эти компании достраивали на космодроме различные объекты. По итогу госбюджету был принесён ущерб на сотни миллионов, но эту сумму публично не оглашают.