ИА «Ореанда-Новости». На закрытом брифинге ФБР в начале лета конгрессмен Томас Гаррет узнал, что службы допускают вероятность причастия Москвы к протестам в Шарлоттсвилле, состоявшимся в 2017 году (сотни протестующих с факелами митинговали против демонтажа памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли, что вылилось в жёсткие столкновения между ультраправыми и левыми радикалами). В самом скором времени он выступил с официальным предположением. По словам выступающих, вмешательство со стороны России было совершено для того, чтобы подорвать доверие к западным демократиям и настроить американцев друг против друга.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России дал свой комментарий относительно обнаружения очередного «российского следа» за последние несколько лет. Богдан Безпалько уверен, что доказательства российского вмешательства отсутствуют, более того, их отказываются предоставлять – мы вновь не видим детали расследования за железным зановесом секретности информации. Он также отметил, что всё происходящее уже начинает отдавать расовой неприязнью, которая свойственна американскому обществу еще с момента его зарождения, и предложил реагировать на расовую сегрегацию спокойно, потому что Россия бессильна избежать санкций или ограничений. События в Шарлотсвилле – просто дополнительный предлог, которым удобно прикрыться и продолжить политическое давление. Безпалько отметил, что для противодействия такому давлению у России пока что не нашлось по-настоящему действенных инструментов и нужно отыскать нечто нестандартное и новое.

Возможно, причина кроется в приближающихся промежуточных выборах в конгресс Соединённых Штатов, которые состоятся 6 ноября. Не исключено, что подробности протестов в Шарлотсвилле притянули ближе к началу важного государственного события. Нагнетание таких ситуаций очень свойственно выборам: она помогает «взбодрить» избирателей, придаёт кандидатам соответствующий им статус и много ещё какие функции в себе несёт.

Эксперт отмечает, что Трамп, желая пополнить конгресс своими сторонниками, допускает такие вбросы информации и не препятствует им.