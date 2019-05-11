ИА «Ореанда-Новости». По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, США повысили более, чем в два раза на импорт с целью надавить на власти Китая, пишет RT.

По мнению Рогулева, «США пытаются нажать на Китай, чтобы он принял ряд законов или изменения в ряде действующих законов, которые более строго подходили бы к использованию технологий, патентов». Эксперт пояснил, что правительство Китая в ходе переговоров с США не включили в состав нового соглашения большую часть требований штатов, отвергнув их.



