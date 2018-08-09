С 22 августа в силу вступают новый пакет санкции США против России. Власти в Вашингтоне уверяют, что они связаны с инцидентом в Солсбери. Но по мнению международного эксперта Дмитрия Офицерова-Бельского, у США совсем другой повод для этого.



Сегодня стало известно, что санкции ввели из-за того, что российское правительство якобы использовало нервно-паралитическое оружие в Солсбери при покушении на Скрипалей. Российская дипмиссия в Вашингтоне заявила, что санкции надуманные, а уточнений и доказательств этому власти США предоставить даже не потрудились.

Основой нового пакета санкций стал закон США о контроле за химическим и биологическим оружием, этот закон приняли еще 27 лет назад. Последний случай применения этого закона был в марте этого года, когда штаты ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Также по этому поводу санкции вводили в 2013 году в отношении Сирии.

Госдепартамент сообщил, что новые санкции вступят уже через 15 дней после уведомления конгресса. А второй санкционный пакет – через 90 дней.

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, отметил, что этот инцидент в Солсбери является только предлогом для введения санкций. А первый зампред Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что российская сторона готова к новым санкционным шагам США.

Дмитрий Офицеров-Бельский, доцент НИУ ВШЭ, выразил мнение, что США будет вводить санкции независимо от действий России, так как это является их долгосрочной политикой. Об этом эксперт сказал в эфире радио Sputnik.

«Санкции – это долгосрочная политика США в отношении России, которая не зависит от действий самой России в принципе. И соответственно, об отмене санкций США мы вообще думать в ближайшие годы не должны», – сказал эксперт, отметив, что причины для ввода санкций могут быть любыми.

Инцидент, о котором идёт речь случился 4 марта в английском городе Солсбери, по мнению британских властей, экс-офицер ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с подачки властей России, это событие спровоцировало крупный международный скандал.



