ИА «Ореанда-Новости». Эксперты опубликовали перечень законопроектов, которые начали действовать на территории Российской Федерации с 1 августа 2018 года. Официальные документы с правилами и ограничениями уже опубликованы на соответствующих сайтах министерств и ведомств.

Первый законопроект касается трудящихся пенсионеров, которые живут и работают на территории России. Новые правила обязывают государственные органы увеличить выплаты пенсионерам.



Надбавка для каждого конкретного человека будет рассчитываться на основе базы отчислений из заработанной платы, производимых пенсионером. Но уже установлена максимальная стоимость прибавки, равная 235 рублей.

Второе изменение затронуло обеспечение работников организаций спецодеждой. Фонд социального страхования будет выделять средства на закупку необходимой специальной одежды, так что компании больше не будут тратиться на эту статью расходов.



Министерство труда Российской Федерации поддерживает импортозамещение и натаивает на том, чтобы вся используемая спецодежда была произведена на территории страны с их использованием российских материалов.

Касательно транспорта России, произошло нововведение, связанное с расписанием поездов дальнего действия. Согласно закону от 1 августа 2018 года расписание должно быть переведено на местное время. Напомним, что ранее все время соответствовало московскому. В связи с этим, будут изменены РЖД билеты.

Последнее изменение затронуло въезжающих на территорию Российской Федерации иностранных граждан через Дальний Восток.



Въезд в страну с 1 августа 2018 года будет возможен только при наличии электронной визы.



Ранее это было возможно при въезде через Свободный порт Владивосток. С данной визой иностранцы могли путешествовать по Приморскому краю, Сахалину и Камчатке. Отмечается, что крайний срок подачи документов на электронную визу составит четыре дня. Сайт Российского Министерства Иностранных Дел уже подготовил форму для подачи заявления и фото. Консульский сбор за электронную визу не предусмотрен. Иностранные граждане смогут находиться на территории Российской Федерации не более 30 дней с данной визой.

Предстоящие изменения затронут индивидуальных предпринимателей и компании, а также крепкие алкогольные напитки. Для первых будет установлено обязательная привязка к налоговому периоду при открытии и закрытии ИП или юридического лица. Также уточнились сроки для нотариусов, адвокатов, медиаторов и оценщиков. Закон вступит в силу только 19 августа.

А с 20 августа изменится стоимость алкогольных напитков от 37 до 40 процентов крепости. Цена на данную продукцию возрастет. Например, пол литра водки будет стоить не менее 205 рублей.