ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно подсчётам экспертов, до нового пенсионного возраста доживут 82,6 процентов мужчин и 93,5 процентов женщин. Это значит, что 17,4 процентов мужского населения по подсчётам Института демографии рискуют умереть раньше пенсии, женщин в зоне риска меньше – 6,5 процентов, так как женщины по статистике живут дольше мужчин.

Институт демографии Высшей школы экономики подготовил для ресурса РБК отчёт. Согласно ему, у мужчин вероятность дожить до пенсии в срок, предложенный государством, составляет от 82 до 96 процентов, у женщин эти же показатели на более высоком уровне – 93-99 процентов женщин доживут до пенсионного возраста в переходном периоде. Эти данные были подсчитаны на основе наиболее вероятного сценария смертности, который составлял Росстат и базы данных Human Mortality Database.

При этом переходный период у мужчин будет длится десять лет – с 2019 года по 2028 год включительно и затронет тех представителей мужского пола, которые родились с 1959 года и раньше. У этих людей, по расчётам, шансы увидеть свою первую пенсию будут снижаться из года в год. Если у мужчин, рождённых в 1959 году вероятность дожить до 61-го года составляет 95,8 процентов, то у рождённых у 1962 году (на три года моложе) вероятность дожить до 63-х лет уже 85,6 процентов.



У женщин, пенсионный возраст подняли на восемь лет, их переходный возраст будет длиться с 2019 года до 2034 года – 16 лет. Он затронет женщин, рождённых в 1964–1971 года. У них вероятность дожить до своей пенсии выше. Так для рождённых в 1964 года она составляет 98,9 процентов, но для женщин 1971 года (они первые выйдут на пенсию в 63 года) вероятность дожития составит уже 93,5 процентов.

Средний возраст жизни женщин по данным Росстата – 77 лет, у мужчин на 10 лет меньше – 67 лет. При этом по традиции женщины выходят на пенсию раньше, что не является ни демографической, ни экономической причиной, это социокультурная норма – послабление за то, что они ухаживают за детьми и пожилыми. При этом в записке государства было отмечено, что сокращение возрастного разрыва стало шагом к обеспечению гендерного равенства.



