13.01.2020, 11:11
Эксперты поделились информацией о том, что ожидают в 2020 году жители РФ
ИА «Ореанда-Новости». Большинство жителей РФ уверены, что 2020 год будет лучше года предыдущего. Так считают 63 процента из числа опрошенных организацией "Левада-центр". Результаты опроса представлены в материале газеты "Ведомости".
65 процентов отвечавших заявили, что для их близких и родных и для них самих этот год пройдет спокойно.
При этом 55 процентов респондентов говорят, что напряженным 2020 год будет для политики. 57 процентов отвечавших заявили, что нынешний год будет напряженным для российской экономики.
66 процентов давших ответ уверены, что РФ в 2020 году ждут отставки министров и громкие скандалы. 49 процентов респондентов ожидают экономический кризис, 45 процентов уверены в том, что будут протесты.
До 23 процентов снизилось ожидание конфликта с американцами.
65 процентов отвечавших заявили, что для их близких и родных и для них самих этот год пройдет спокойно.
При этом 55 процентов респондентов говорят, что напряженным 2020 год будет для политики. 57 процентов отвечавших заявили, что нынешний год будет напряженным для российской экономики.
66 процентов давших ответ уверены, что РФ в 2020 году ждут отставки министров и громкие скандалы. 49 процентов респондентов ожидают экономический кризис, 45 процентов уверены в том, что будут протесты.
До 23 процентов снизилось ожидание конфликта с американцами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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