ИА «Ореанда-Новости». По мнению специалистов, социальные протесты в России будут становиться всё более частыми.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад АПЭК «Неполитический протест в регионах».

Эксперты замечают, что количество протестов в Росси только растёт. По большей части это связано с тем, что происходит смена поколений, ухудшается качество жизни. Люди недовольны своим нынешним положением и стремятся его изменить.

Кроме того, специалисты отметили необычную тенденцию: больше всего на протесты выходят люди, далёкие от политики.

Несмотря на то, что всплеск социальной активности ожидался после принятия пенсионной реформы, больше акций вызывают экологические проблемы. Также возможен тренд на политизацию протестов. Есть вероятность того, что кто-то из избирателей захочет воспользоваться общественными настроениями.

Эксперты также подчеркнули, что 2019 является одним из самых «протестующих» годов. Акции захлестнули весь мир, включая Европу, Латинскую Америку, Азию и так далее.