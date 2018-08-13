ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, во время своего выступления, президент Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты, затеяв некую экономическую игру с республикой, хотят нанести Турции «удар в спину».

Анкара заявила, что не видит повода для такого враждебного отношения со стороны США, которые и сами не могут дать разумного объяснения своим действиям. Турецкий лидер раздосадован тем, что с одной стороны обе страны входят в блок НАТО, а с другой стороны, Америка пытается нанести удар в спину своему стратегическому партнёру.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара знает, где её «красная черта», за которую США лучше не соваться. А ещё она знает, что секрет успеха государства – в его готовности к войне, и Турция готова к ней во всех возможных отношениях. Если повторять «сахар» - во рту слаще ничуть не станет, а если повторять «мир» - его просто так не добиться. Эрдоган назвал Соединённые Штаты «хулиганами мировой системы» и уверенно заявил, что своих заработанных кровью достижений страна не отдаст.

Начатая Америкой против Турции игра, цель которой – победить и сокрушить Анкару, чтобы та отказалась от своих целей, моментально сказалась на экономической ситуации в стране. Эрдоган уверен, что при поддержке нации возможно сломать эту игру и выйти из неё – другого варианта для него нет.

Он поспешил успокоить граждан и заверил, что уже совсем скоро курс национальной валюты вернётся к прежнему значению и вновь станет разумным с точки зрения рынка. Ситуация среди населения усложняется тем, что в интернете некие «экономические террористы» сеют панику в социальных сетях (их поиском и поимкой сейчас занимаются судебные органы, чтобы призвать к ответственности по закону.

В пятницу, 10 августа, курс турецкой лиры составил 6,1 лиры/доллар, тогда как неделей ранее он был 5,1. Такая ситуация не могла не спровоцировать кризисы в деловой и социальной сферах. Ситуация пока не намерена улучшаться, потому что отношения США и Турции становятся всё более напряжёнными. Вашингтон требует освобождения Эндрю Брансона, а Анкара отказывается это делать, потому что пастор обвиняется в поддержке террористов. Американское правительство в ответ на отказ вдвое повысило пошлины на турецкие сталь и алюминий, а также ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел.