ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Евросоюз призывает Россию признать ответственность за авиакатастрофу в июле 2014 года, когда разбился над Украиной пассажирский Boeing. ЕС предлагает России сотрудничать в установлении справедливости. Это заключили лидеры европейских стран после первого дня саммита в Брюсселе.

В документе звучат слова, что Саммит Евросоюза призывает власти России принять свою ответственность за случившееся и сотрудничать со следствием по установлению истины и справедливости.

Напомним, тот самолёт совершал рейс с пассажирами из Амстердама в Куала-Лумпур, но 17 июля потерпел крушение над небом Украины в Донецкой области. В результате трагедии погибло 298 человек, это были люди из десяти разных государств.

После случившегося была создана Совместная группа, которая занялась расследованием. В конце мая этого года группа опубликовала промежуточный доклад расследования, согласно которому выдвинута версия, что пассажирский Боинг сбила зенитная ракетная установка, она по предположению могла быть российской и принадлежать 53-й ракетной бригаде под Курском. Россия все обвинения отвергла, заявив, что ни одна российская ЗРК не пересекала границу.

В эфире радио Sputnik, эти призывы признать свою вину прокомментировал Леонид Крутаков – политолог и публицист.

Он считает, что мотивацию ЕС сложно объяснить, но можно предположить, что с этими обвинениями можно легитимизировать уже сложившуюся ситуацию, ведь именно крушение самолёта стало причиной введения секторальных санкций по отношению к России. Экономические санкции были введены после присоединения Крыма. И если окажется, что Россия не виновна, то возникнет ряд вопросов от граждан ЕС, с чем были связаны все эти меры, которые также ударили и по людям, проживающим в странах Евросоюза.



