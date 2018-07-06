



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 31 июля закончился срок предыдущих санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации. И вот Совет Европы принял решение об их продлении ещё на полгода.

По сообщениям средств массовой информации, Евросоюз принял решение о дальнейшем продлении ограничительных мер на основании докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые выступили с докладами в Европейском Совете в конце июня 2018 года. Они рассказали о состоянии выполненных минских соглашений, с которыми напрямую связаны ограничения. И 5 июля Совет Европы принял решение, что санкции надо оставить в действии. Помимо этого, Европа в очередной раз призвала Россию взять на себя ответственность за сбитый в небе над Донбассом в 2014 году пассажирский самолёт.





Ограничения по-прежнему касаются доступа к рынку Евросоюза пяти российских государственных компаний и их дочерних структур, трёх российских энергетических и трёх оборонных предприятий. Этим компаниям запрещается осуществлять экспорт своей продукции в страны Евросоюза. Также они не могут работать с кредитными организациями Европы. В санкционном списке Евросоюза остаются 155 человек и 38 организаций.





В свою очередь Москва заявила, что Европа снова опирается на информацию из Киева и упускает возможность наладить отношения с Москвой. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, в своём выступлении перед журналистами подчеркнула, что выполнение минских соглашений блокируется именно с украинской стороны, а ЕС просто боится признать свои ошибки.





Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа говорит, что найти аргументированное объяснение причин, по которым Европа продолжает продлевать антироссийские санкции сложно, ведь подобные действия наносят ущерб самим странам, которые эти ограничения накладывают. Политические игры в Европе идут вразрез с ожиданиями народа.





Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Европейского Союза о продлении санкций и заявил, что и дальше будет проводить с лидерами ЕС работу по противодействию «российской угрозе».





Напомним, что санкции в отношении России были установлены в 2014 году после присоединения к России Крыма и на фоне ситуации на Донбассе.