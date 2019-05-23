ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы представительства Европейского союза на Украине Анника Вайдеманн заявила, что необходимо ограничить сферу полномочий Службы безопасности Украины контрразведывательной деятельностью, борьбой с терроризмом и защитой государственной тайны.

Ведомство должно быть лишено функций в сфере борьбы с экономической и организованной преступностью, сказала Вайдеманн журналистам. По её мнению, отсутствие реформ в данной сфере мешает укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины и стран Запада. С учётом сказанного представительница Евросоюза обратилась к киевским властям с призывом провести реформу Службы безопасности как можно скорее.

Вайдеманн также выразила надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский, недавно вступивший в должность, и депутаты нового состава Верховной рады продолжат курс на реформирование правоохранительных органов.