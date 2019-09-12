ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Совета Европейского союза появилось сообщение о том, что международное объединение приняло решение о продлении срока действия индивидуальных санкций против России до 15 марта 2020 года.

Ограничения, о которых идёт речь, затрагивают 170 физических лиц и 44 юридических лиц в России и на Украине, которые обвиняются в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Данные санкции были введены в марте 2014 года и каждые полгода продлевались. Санкционные меры подразумевают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

Заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя решение Брюсселя, отметил, что «санкции не благо, а вред, который наносится не только гражданам России, но и тем, кто вводит соответствующие санкционные меры. Подобная политика наносит вред всему прогрессивному мировому сообществу». Политик также заявил, что Россия «подготовит соответствующий ответ и не оставит подобные действия без внимания».