ИА «Ореанда-Новости» Европейский союз намерен ввести новые санкции против России в связи с вмешательством в конфликт на востоке Украины.

Есть сведения, что в числе прочего ограничения могут включить в себя непризнание российского гражданства, которое было предоставлено жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с апрельским указом президента России. Указывается, что данный документ «противоречит духу и целям Минских договоренностей» 2015 года об урегулировании конфликта в Донбассе.

Срок ранее введённых антироссийских санкций истечёт 31 июля 2019 года. Предполагается, что на саммите Евросоюза, который пройдёт 20–21 июня в Брюсселе, будет утверждена стратегическая повестка дня Союза на 2019–2024 год и в том числе будет решён вопрос об очередном продлении ограничений, направленных против России.