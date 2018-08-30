ИА «Ореанда-Новости». До президентских выборов на Украине осталось семь месяцев. Борьба начинает вступать в острую фазу.

В четверг, 30 августа, Юлия Тимошенко объявила о своём намерении участвовать в президентской гонке, в чём, надо заметить, никто не сомневался, а также о том, что не будет ни с кем блокироваться. На данный момент у Тимошенко самый большой рейтинг на Украине среди политиков – поможет ли ей это занять пост лидера страны и насколько это скажется на отношениях с Россией?

Для Юлии Тимошенко предстоящие выборы в карьере уже третьи. Дважды она выбывала ни с чем, проходя во второй тур. Сейчас у неё есть ещё одна попытка, вот только на этот раз её шансы не такие уж призрачные.

И дело даже не столько в рейтинге (хотя возглавлять рейтинг с 17-23% - внушительный результат, если учесть раздробленность украинского народа), а в том, что на стороне бывшего премьер-министра и поддержка части украинского олигархата, и, что ещё более важно, симпатии Соединённых Штатов.

Действующий президент отстаёт от Юлии почти вдвое и пользуется крайней непопулярностью среди населения. Конечно, действующая власть имеет различные механизмы влияния на выборы и непременно ими воспользуется.

Олигарх, ставший президентом, Порошенко не только нажил себе массу врагов среди своих же собратьев-олигархов, но и заработал себе народную нелюбовь, которая и близко не сравнится с той, что была к Тимошенко, когда та освободилась из тюрьмы. Единственным шансом для действующего президента сохранить свою должность состоит в том, чтобы убедить население, что Запад готов вести диалог только с ним и, если в кресле окажется кто-то другой, Украина лишится европейской и американской поддержки.

Однако это не так. Вашингтону он, как таковой, совершенно безразличен. Куда важнее, чтобы в Киеве сохранялась прозападная ориентация. Пусть даже Порошенко проверен временем, но, если его рейтинг будет настолько низок, он не сможет обеспечить минимальную управляемость Украиной, что для Запада становится опасным.

И если Запад увидит, что Порошенко может переизбраться только ценой нагнетания напряжённости в и без того расшатанной украинской политической системе, то от него не просто отвернутся – его ещё и подтолкнут.