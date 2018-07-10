ИА «Ореанда-Новости». Управлением МВД на транспорте по центральному федеральному округу был подан иск в суд против фигурантов «Болотного дела». Полиция потребовала возместить ущерб, понесенный в ходе разгона митинга 6 мая 2012 года.

Как сообщается, в ходе происшествий на Болотной площади было утеряно и выведено из строя оборудование стоимостью 43,8 тысяч рублей. Мировой суд принял иск от полиции. Ответчиками в процессе выступят Сергей Удальцов, Илья Гущин, Алексей Гаскаров, а также Александр Марголин. Все они в свое время получили либо реальные, либо условные сроки наказания по «Болотному делу».

О данном прецеденте рассказал сам координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который отсидел 4,5 года после обвинения в организации беспорядков в 2012 году. По его утверждению, иск явился ответной реакцией на его собственное обращение в суд и следственный комитет с требованием о возвращении принадлежащего ему имущества, которое было арестовано и конфисковано в ходе «Болотного дела». С подобными заявлениями собираются обратиться в суд и остальные фигуранты дела 6 летней давности. Сергей Удальцов заявил, что будет выяснять, не истекли ли сроки давности по данному делу, прежде чем предпринимать какие-то действия.

Напомним, что «Болотное дело» представляет собой разбирательства в отношении массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. По заявлению властей данный митинг является одним из крупнейших в истории протестного движения в Российской Федерации. Число пострадавших оценивается в 50 человек. Гражданские лица в результате действий не пострадали. После подавления выступлений было задержано более 400 демонстрантов, против 30 из них были возбуждены уголовные дела. Сотрудниками МВД были проведены масштабные обыски в квартирах и на рабочих местах лидеров оппозиции. Среди них фигурировали Алексей Новальный, Ксения Собчак, Борис Немцов и Илья Яшин. В то же время у Сергея Удальцова и была арестована часть имущества, в виде 140 тысяч рублей, а также семейной машины. У другого лидера – Леонида Развозжаева – была конфискована только машина. Всех фигурантов уголовного дела приговорили к различным видам наказаний, согласно статьям 212 и 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ни один из участников выступлений 6 мая 2012 года не был оправдан в результате судейских разбирательств. Часть из них была выпущена из-под ареста досрочно. До января 2018 года все осужденные по «Болотному делу» вышли на свободу.