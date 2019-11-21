ИА «Ореанда-Новости» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный лидером оппозиции Алексеем Навальным, подал в Тверской районный суд города Москвы иск к президенту России Владимиру Путину.

Истец требует признать главу государства виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан. Представители фонда указывают на то, что данные права, в частности, нарушаются сотрудниками Следственного комитета РФ в процессе расследования уголовного дела об отмывании денег через ФБК.

«Мы всё знаем про российские суды и про Тверской суд в частности. Однако же не считайте этот иск политическим высказыванием. Мы-то по закону себя ведём», – заявил Навальный, комментируя подачу иска.

Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что обсуждать данный иск до его рассмотрения судьями преждевременно. «Мы не знаем решения суда на этот счёт, документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет», – сказал политик. «Сейчас говорить не о чем», – заключил он.