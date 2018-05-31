ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 мая ФСБ провела «антиоружейную» операцию в 14 регионах страны. Крупную партию оружия, которую должны были поставить подпольным оружейникам, задержала Федеральная служба безопасности России.

В сети появилось видео, как российские спецслужбы арестовывают крупную партию оружия. Всё это планировалось сбыть сразу в нескольких регионах страны нелегально. На видео снята операция задержания. Бойцы спецслужбы проникают в частный загородный дом, а там на полу целый арсенал стрелкового оружия – пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, прицелы к ним и патроны, карабины.

Информацию о перекрытии этого подпольного канала пресс-служба ФСБ обнародовала 31 мая. Ранее в СМИ уже поступала информация от ФСБ, что спецслужбы «прорабатывают» 32 гражданина страны, которые имеют отношение к изготовлению, покупке и продаже оружия. ФСБ при помощи сотрудников МВД раскрыли преступные действия отдельных лиц и преступных групп, которые обеспечивали работу нелегальных каналов по сбыту оружия.

У подпольщиков изъяли 19 осколочных гранат, три миномётные мины, 83 единицы оружия, 4000 патронов к ним, боле пяти килограммов взрывчатки, 23 взрывателя, 12 глушителей или других приспособлений, чтобы заглушить звуки выстрелов. В арсенале также имелись различные части, которые бы позволили собрать ещё 30 единиц оружия, плюс комплектующее – пули и гильзы. Там же было оборудование для изготовления всего этого.

ФСБ «накрыло» четыре подпольные мастерски – на территории Тверской, Новгородской и Московской областей. Поймали одного человека, который находился в федеральном розыске.



30 мая в ФСБ сообщили, что один работник Российской железной дороги в Самарской области добровольно признался, что его похищали и пытались завербовать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Это случилось два года назад, когда он летом решил съездить к родственникам на Украину. Ему поручили собрать информацию о военных объектах и вооружении ополченцев в Донецке, так как он планировал ехать в Россию через самопровозглашённую республику.