ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба безопасности в России официально опубликовала новые требования, которые теперь стали обязательными при приме на работу. Без них собеседование не пройти.

Теперь все, кто хотят на службу в это ведомство, должны предоставлять полную и подробную информацию о своих родственниках, в частности об уголовной ответственности, к которой они привлекались. Также придётся упоминать, если вдруг у вас или вашей родни стоит вертолёт, самолёт или яхта в ангаре.

Так, согласно указу главы ФСБ, потенциальный соискатель, который планирует работать в спецслужбе, должен будет самостоятельно рассказать, какие и когда уголовные дела заводились на его родственников, и сообщать, если шли какие-то следственные действия, где эти родственники были главными фигурантами. Информация об этом уже есть среди нормативных актов ФСБ, подписанных его главой Александром Бортниковым.

Также в расширенном перечне для новых соискателей обязателен отчёт, если у них появилось право на управление любым транспортным средством, или они стали обладателем этого средства – начиная от легковых автомобилей и автобусов, заканчивая яхтами, самолётами, теплоходами и даже моторными лодками. Это же касается близких родственников.

В отчёте начальству необходимо указывать всю информацию о транспортном средстве: модель, год производства, сроки эксплуатации, место регистрации и все данные о владельце. Согласно сообщению ведомства, это позволит им повысить собственную безопасность.



Напомним, кроме этого агент ФСБ должен быть гражданином России, без другого гражданства, без вредных привычек, с особым складом ума и психики, которые будут способствовать его успешной службе.

Нельзя быть предпринимателем и работать где-то ещё, разрешается только научная и творческая деятельность. При этом в соцсетях им никак нельзя раскрывать место своей службы.



