ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. Карину Цуркан, члена правления одной из крупнейших российских энергетических компаний «Интер РАО», задержала федеральная служба безопасности. Женщину обвиняют в шпионаже. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои анонимные источники. Официальной информации по этому поводу пока не давали.

Если вычислят, что женщина шпионила для других государств, её обвинят в государственной измене. Но как сообщает газета «Коммерсантъ», сотрудники ФСБ наблюдали за Цуркан длительное время и отслеживали её контакты, всё это было проведено негласно. К следователям по данному вопросу её доставили в пятницу, 15 июня. В данный момент она обвиняется в «шпионаже». Это 276 статья уголовного кодекса страны.

В тот же день, согласно информации на портале столичной юрисдикции, Лефортовский суд утвердил ходатайство следователей о взятии под стражу Цуркан, которой инкриминируют «шпионаж». В суде эту информацию также подтвердили: Цуркан Карина Валерьевна задержана, эту меру пресечения избрал суд.



Как сообщает ТАСС, женщина не гражданка России, у неё иностранное гражданство. Как выяснили журналисты, в руководстве компании «Интер РАО» есть Цуркан Карина, имя, фамилия и даже отчество совпадает. При этом на сайте компании указано, что член правления Цуркан Карина является гражданкой России. Данная женщина занимает должность руководителя блока трейдинга (преумножение средств).



«Интерфакс» сообщает, что 18 июня правоохранительные органы устроили обыск у замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Эту информацию агентство даёт со слов своих источников в энергетическом секторе. При этом все трое собеседников информационного агентства полагают, что это связанно именно с делом Цуркан. Есть предположение, что замминистра может проходить по делу как свидетель. Известно, что до момента задержания, Карина Цуркман была в отпуске.

За шпионаж в России по закону наказывают лишением свободы сроком от четырёх до двадцати лет. В случае шпионажа в пользу иностранного государства, заводят уже совсем другую статью – «Государственная измена».