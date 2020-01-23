ИА «Ореанда-Новости». Помощник президента Фурсенко рассказал, какую должность может занять Владимир Мединский.

Помощник президента России Андрей Фурсенко рассказал, кем может стать бывший министр культуры Владимир Мединский. По словам Фурсенко, Мединский может занять пост помощника президента.

Фурсенко ответил на вопрос РИА Новости, отметив, что, скорее всего Мединский перейдёт на пост помощника президента.

Ранее Владимир Путин в ходе беседы со студентами в Сочи заявил, что Мединского не оставят без работы. Президент России подчеркнул, что ему будет чем заняться.