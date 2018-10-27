ИА «Ореанда-Новости» Генеральная Ассамблея ООН не приняла на рассмотрение вопрос России о том, чтобы призвать Вашингтон и Москву сохранить и укрепить договор о РСМД, который помог бы положить конец Холодной войне. Вопрос может быть поднят в Совете Безопасности ООН, если Соединенные Штаты выйдут из пакта.

Президент Дональд Трамп 20 октября отметил, что Вашингтон планировал выйти из Договора о ядерных силах средней дальности (РСМД), который Михаил Горбачев, последний советский лидер, и Рональд Рейган подписали в 1987 году. Условия договора ликвидировали все ядерные и обычные ракеты наземного базирования малой и средней дальности, принадлежащие обоим государствам. Вашингтон сослался на предполагаемое нарушение Россией договора в качестве причины для выхода из него, обвинение Москва отрицает. Россия, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в нарушении договора.

Россия предложила проект резолюции в комитете по разоружению Генеральной Ассамблеи в составе 193 членов, но пропустила подачу заявок в октябре. В пятницу представитель РФ призвал к голосованию по вопросу о том, следует ли разрешить комитету рассмотреть проект, но вопрос был проигран: только 31 голос за, 55 против и 54 воздержавшихся.

«Через год, если США выйдут из договора и начнут неконтролируемое наращивание вооружений, ядерного оружия, мы столкнемся с совершенно другой реальностью»,-заявил Комитету заместитель директора Департамента России по нераспространению и контролю над вооружениями Андрей Белоусов.

Белоусов сказал, что если Соединенные Штаты выполнят свою угрозу уйти, то Россия может поднять этот вопрос В Совете безопасности из 15 членов. Однако, такой шаг не приведет к каким-либо действиям, так как обе страны имеют право вето в Совете.

Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд сообщил Комитету, что Вашингтон потратил около пяти лет, пытаясь привлечь Москву к вопросу соблюдения, и что Россия «отрицала, что произвела или испытала крылатую ракету наземного запуска.»

«Только недавно они признали, что произвели крылатую ракету наземного запуска, но затем утверждали, что она не нарушает пределы дальности действия договора», - сказал он. «США были чрезвычайно терпеливы с Россией, и мы надеемся, что Россия поступит правильно и уничтожит эту крылатую ракету наземного запуска»,-утвеждает Вуд.

Европейские члены НАТО призвали США в четверг попытаться вернуть Россию в соответствие с договором, а не выйти из него, заявили дипломаты, стремясь избежать раскола в альянсе, который Москва могла бы использовать.

В начале недели Патрушев и Болтон провели переговоры, касательно вопроса о РСМД, однако не пришли к какому-то конкретному решению.