ИА «Ореанда-Новости» Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал власти Индии и Пакистана воздерживаться от любых действий, которые могли бы повлиять на статус Джамму и Кашмира.

«Генеральный секретарь также напоминает о необходимости выполнять соглашение 1960 года между Индией и Пакистаном», – сказал на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Заявление Гутерриша связано с очередным обострением отношений между Исламабадом и Нью-Дели. Индийские власти приняли решение упразднить штат Джамму и Кашмир и учредить вместо него две союзные территории. Ранее регион пользовался особым статусом, теперь он отменён. 7 августа Пакистан выслал индийского посла на родину. Исламабадские политики также заявили о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить торговлю с Индией.