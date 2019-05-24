ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации президента Украины Андрей Богдан поддержал идею проведения переговоров с Россией.

«Если мы хотим мира, то разговаривать нужно», – сказал политик в эфире одного из телеканалов. В отношении военного конфликта в Донбассе Богдан заявил, что он может быть урегулирован мирными средствами. «Возможно, это тяжёлый путь, но думаю, что именно этим путём нужно идти», – подчеркнул он.

В отношении даты и условий переговоров с Москвой глава киевской администрации сказал, что данный вопрос остаётся открытым.

Ранее недавно вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский предложил опросить граждан по поводу предполагаемых переговоров с российской стороной.