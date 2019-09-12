12.09.2019, 20:25
Глава Донецкой республики изъявил желание войти в состав России
ИА «Ореанда-Новости». Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил главной целью ДНР войти в состав Российской Федерации.
Как говорит Пушилин, донецкий народ настроен оптимистично на возможность интеграции с Россией. А указ президента об упрощённой системе выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР только укрепили желание взаимодействия.
Отметим, что за четыре месяца после подписания указа паспорта получили более 15 тысяч жителей республик.
Член комитета по Госдумы по делам СНГ Константин Затулин на это заявление ответил, что вхождение ДНР в состав субъектов РФ "пока неактуально". Он отметил, что чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем «ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины».
Как говорит Пушилин, донецкий народ настроен оптимистично на возможность интеграции с Россией. А указ президента об упрощённой системе выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР только укрепили желание взаимодействия.
Отметим, что за четыре месяца после подписания указа паспорта получили более 15 тысяч жителей республик.
Член комитета по Госдумы по делам СНГ Константин Затулин на это заявление ответил, что вхождение ДНР в состав субъектов РФ "пока неактуально". Он отметил, что чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем «ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины».
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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