ИА «Ореанда-Новости» Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция предоставила статистической службе Европейского союза фальсифицированные данные о своих экономических показателях, что обеспечило стране членство в еврозоне в 2001 году.

Политик высказал мнение, что валютный союз должен быть крепче брака, иначе ему не добиться доверия. Юнкер отметил, что теперь система оценки сведений, предоставляемых государствами в подобных случаях, стала иной и Евростат имеет возможность «всё проверить» в каждом государстве, являющемся членом Союза.

Во время мирового финансового кризиса в 2008 году Греция оказалась на грани дефолта. Дефицит бюджета превысил ВВП страны в несколько раз. Международные кредиторы оказали Афинам финансовую помощь при условии реализации программы жесткой экономии. За весь период членства Греция получила от европейского валютного союза более 240 миллиардов евро.