ИА «Ореанда-Новости» Глава крымской администрации Сергей Аксёнов заявил, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского появилась надежда на то, что отношение Киева к Крыму изменится, отметив при этом, однако, что «не следует питать иллюзии».

«На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают, для граждан Украины эта тема не является главной», – сказал чиновник. По мнению политика, многие украинцы понимают жителей Крыма и их мотивы. В то же время Аксёнов подчеркнул, что не следует рассчитывать на принципиальные изменения политики украинских властей в отношении полуострова, а также других важных вопросов, указав на несамостоятельность участников выборов в президенты Украины. «Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться», – сказал в заключение Аксёнов.

Также республиканский лидер заметил, что угроза повторения Украиной провокации по образцу инцидента в Керченском проливе 2018 года, по-прежнему существует, при этом от позиции Зеленского едва ли что-либо зависит, поскольку «его мнения никто не спрашивает».