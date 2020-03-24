ИА «Ореанда-Новости». Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как можно победить коронавирус. Политик считает, что наиболее эффективным способом является самоизоляция людей на четыре недели.

Аксенов заявил на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, что необходимо на четыре недели «всем закрыться дома и не встречаться». По его мнению, именно такой срок необходим для того, чтобы прошёл инкубационный период.

Политик отметил, что сейчас проблемой является то, что все потенциально заражённые или подозреваемые ходят по городу и распространяют вирус.

Аксенов подчеркнул, что Китай быстро победил болезнь благодаря диктатуре. Европа же «в режиме демократии будет два года всем рассказывать ситуацию», добавил глава Крыма.