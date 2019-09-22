ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал позёрством решение американских властей направить в страны Ближнего Востока дополнительный войсковой контингент и допустил, что в регионе может начаться вооружённый конфликт.

«Я не думаю, что такое позёрство может как-то помочь в решении проблемы», – заявил иранский дипломат в интервью телеканалу CBS. «Я не уверен, что мы можем избежать войны… Я уверен, что тот, кто её начнет, не будет тем, кто войну закончит», – сказал Зариф.

Это интервью было дано в Нью-Йорке, где глава внешнеполитического ведомства Ирана будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.