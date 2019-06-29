ИА «Ореанда-Новости» Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснил, почему он назвал Россию врагом.

В мае 2019 года в интервью газете El Periodiсo политик назвал Россию «старым врагом», отвечая на вопрос об актуальных для Европейского союза проблемах в геополитической сфере. Он высказал мнение, что Москва вновь заявляет о своём присутствии в мире и «превращается в угрозу».

Теперь на страницах того же издания Боррель разъяснил, что «русские не так это поняли». И. о. министра подчеркнул, что он имел в виду не то, что Россия является врагом именно Испании, а «говорил о Европе». «Я сказал, что Европа видит, как её бывший защитник – Соединенные Штаты – перестает защищать её и как вновь появляется её бывший соперник или враг, имея в виду СССР», – заявил Боррель.

Он также напомнил, что в майской беседе он упоминал и о появлении нового значимого конкурента на международной арене – а именно Китая. «Я говорил, что у трёх великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше», – пояснил глава испанского внешнеполитического ведомства.

В заключение он отметил, что «такое случается» и что «русские слишком остро реагировали», и заверил, что теперь отношения двух государств нормализовались.