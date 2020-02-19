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Лавров во время пресс-конференции, проходившей после переговоров в столице России с руководителем МИД Иордании Хуссейном Абдаллой ас-Сафади, заявил, что, так как террористы и боевики, которые с ними сотрудничают, не намерены отходить от внешнего параметра зоны деэскалации и продолжают провоцировать власти Сирии, естественно, что их максимально пытаются отдалить от тех объектов, по которым они осуществляют попытки наносить удары.Глава российского МИД подчеркнул, что действия вооруженных сил Сирии представляют собой ответ на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу. Также им отмечено, что правительственные войска Сирии отодвигают боевиков на территории своей страны.