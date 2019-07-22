ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны заинтересованы в сотрудничестве с США, однако в случае введения санкций со стороны Белого дома в связи с приобретением российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Анкара готова дать соответствующий ответ.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались как отношения двух партнёров по НАТО. Но если они проявят к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры», – сказал глава дипломатического ведомства в эфире одного из телеканалов.

Ранее Чавушоглу проинформировал, что начало боевого дежурства С-400 в турецкой армии запланировано на начало 2020 года. Власти США неоднократно обращались к Турции с призывом отказаться от приобретения российских ракетных систем, угрожая санкциями.