ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что контактная группа в Минске письменно не согласовала так называемую формулу Штайнмайера из-за технического недоразумения.

В интервью «Европейской правде» политик сказал, что «трёхсторонняя контактная группа действительно выполнила указание «нормандской четвёрки» о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трёхсторонней контактной группе».

Пристайко также сообщил, что на переговорах представитель Киева «выразил определённые замечания», которые будут рассмотрены позже. По словам министра, текст документа, возможно, будет изменён.