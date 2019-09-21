ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он осведомлён о содержании телефонного разговора, который в июле провели американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, однако никакого давления со стороны хозяина Белого дома не было.

«Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют», – сказал Пристайко. Министр назвал состоявшуюся беседу «дружеской». В то же время он признал, что Киев пытаются втянуть в противостояние между американскими Республиканской и Демократической партиями. «…Мы всегда старались ценить помощь от обеих партий», – сказал по этому поводу украинский дипломат.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что во время июльских переговоров Трамп потребовал от Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, члена правления крупнейшей украинской частной газовой компании Burisma Holdings.