ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он допускает возможность совместной работы с избранным на пост главы государства Владимиром Зеленским при условии, что их позиции совпадут. Дипломат отметил, что сотрудничество всегда зависит, во-первых, от совместного желания и, во-вторых, от «относительно совместных приоритетов и путей, как мы видим их исполнение». Климкин подчеркнул, что у него есть собственные ценности и убеждения и он от своих принципов не откажется. «Я верю в то, что я делал, и, конечно, не буду отступать», – сказал политик.