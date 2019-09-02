ИА «Ореанда-Новости» Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телевидения обвинил Россию в том, что польская сторона не получила репарации от Германии по итогам Второй мировой войны.

Политик заявил, что «Россия приняла такое решение» и что «Польша не была суверенна» в данном решении. Блащак при этом подчёркивает, что и в настоящее время вопрос о компенсации за ущерб, нанесённый его стране в годы войны, не закрыт. Главы Минобороны выразил удовлетворение в связи с тем, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал вину своей страны в развязывании войны в 1939 году. «Если кто-то сделал что-то плохое, то сначала признаёт это», – сказал по этому поводу Блащак.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён полякам во время войны. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ответ на это заявил, что вопрос о репарациях за военные действия «закрыт для Германии».