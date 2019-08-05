ИА «Ореанда-Новости» Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что оппозиционеры, которым были отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты городской думы, не имели цели получить мандаты.

«У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть», – сказал чиновник в интервью «Российской газете». Горбунов сказал, что, в соответствии с данными социологических исследований, эти кандидаты в случае участия в выборах «набрали бы не больше 1 % голосов». Глава избиркома считает, что оппозиционные лидеры использовали выборы в городской парламент «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году», что это была «своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей».

В то же время Горбунов заявил, что, хотя он и не считает нужным отменять сбор подписей в поддержку кандидатов, его, возможно, следовало бы тем или иным образом изменить.