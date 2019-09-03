ИА «Ореанда-Новости» Лидер правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщил, что на пост главы правительства выдвинут министр внутренних дел Георгий Гахария. Теперь его кандидатуру должен будет утвердить национальный парламент.

Гахария проинформировал, что он намерен предложить на утверждение парламенту на должность министра обороны Ираклия Гарибашвили, который в 2013–2015 годах возглавлял правительство Грузии, на должность секретаря Совета безопасности – министра обороны Левана Изорию, на должность министра внутренних дел – руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Действующий премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке 2 сентября.