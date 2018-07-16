ИА «Ореанда-Новости». Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о том, что Рим готов поднять в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций.



Об этом Сальвини сообщил в ходе пресс-конференции, которая проходила в Москве. Об этом Сальвини сообщил в ходе пресс-конференции, которая проходила в Москве.



Итальянский вице-премьер отметил, что введённые против Москвы ограничения несут только вред. В первую очередь, это касается экономики Италии. Маттео Сальвини подчеркнул, что правительство Италии ставит перед собой задачу - провести ряд мероприятий до конца 2018 года, которые будут направленные на отмену антироссийский санкций.



По словам итальянского главы Министерства внутренних дел, власти России и Италии уже наладили хорошие отношения и взаимодействуют в таких сферах, как торговля и промышленность. Маттео Сальвини настаивает на том, что представители российской стороны должны присутствовать за столом переговоров с ведущими государствами мира. На прошлой неделе министр внутренних дел Италии, прежде чем отправиться в Россию, сделал заявление о том, что его визит может способствовать укреплению связи с Москвой.



Глава МИД Италии Маттео Сальвини отметил, что итальянские власти стремятся наладить отношения с Россией исключительно из уважения к лидеру РФ Владимиру Путину, а не из корыстных соображений.



Министр подчёркивает, что итальянское государство нуждается в таких людях, как российский президент, действия которого направлены улучшение жизни своих граждан. Напомним, в 2017 году партией “Лига Севера”, которую возглавляет вице-премьер Италии Маттео Сальвини, был подписан договор о сотрудничестве с партией “Единая Россия”. Весной текущего года премьер-министром Италии Джузеппе Конте было дано обещание вести борьбу за отмену антироссийских санкций. В текущем месяце Европейским советом было принято решение, согласно которому секторальные санкции против Москвы были продлены до конца января будущего года. В связи с тем, что ограничения, срок действия которых должен был истечь в конце текущего месяца, были продлены на полгода, президент России Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго в отношении стран, которыми были введены антироссийские санкции.



