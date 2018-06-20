ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. 20 июня стало известно, что Анатолия Росоловского, главу Новогородского управления Роспотребнадзора задержали правоохранители. Его уличили во взяточничестве, причём следователи утверждают, что вознаграждение он брал даже не деньгами, а услугами стоматолога – лечил зубы.

Анатолию Расоловскому инкриминируют получение взятки стоматологическими услугами на сумму 500 тысяч рублей. Сейчас руководитель задержан, началось следствие, уточнили в Следственном комитете страны.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу главы Роспотребнадзора по Новогородской области. Согласно постановлению суда, чиновник проведёт в заключении два месяца, пока идёт следствие.

Согласно информации из Следкома, обвиняемый получил взятку услугами стоматолога от директора общества с ограниченной ответственностью «Белагронкорм» в этом году. За это глава Роспотребнадзора обещал покровительство, а также попустительства по службе. Точная сумма – 496 тысяч рублей. На Расоловского заведено уголовное дело за получение взятки, на директора организации – за дачу. Директор, который давал взятку, также задержан, но сейчас вопрос о мере пресечения только решается.

Анатолий Росоловский – возглавляет ведомство в Новогородской области уже восемь лет – с 2010 года, и является заслуженным врачом Российской Федерации.

На сайте «Белагронкорм» значится, что организация работает с 2007 года, занимается производством и торговлей мяса и субпродуктов, молочной продукции, выращиванием и торговлей овощей и фруктов.

Местные СМИ не удержались, чтобы не посчитать, что именно за такую сумму мог сделать стоматолог. На указанную сумму 496 тысяч рублей сайт «Ваши новости» пишет, что в Новогороде можно поставить 275 пломб с анестезией, удалить все зубы себе и ещё привести с собой девять человек. Либо поставить около десяти имплантов, так как они достаточно дорогие – 49 тысяч за один.