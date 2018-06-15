ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Возглавляющий «Российскую академию народного хозяйства и Государственой службы» при главе государства Владимир Мау прокомментировал ситуацию вокруг изменений пенсионной системы. Он назвал подобное решение взвешенным и необходимым, поскольку поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для лиц мужского пола и до 63 для женского поможет сбалансировать пенсионный фонд РФ.

По его словам, подобное решение назревало уже давно, а все мировые государства достигнувшее равного или большего развития в экономике чем Россия, давно уже осуществили переход на схожие параметры пенсионного возраста.

Переход на новую систему пенсии будет проходить постепенно, в период между нынешним годом и 2028 для лиц мужского пола и 2034 для женского. Это поможет избежать резкого негодования со стороны, а также облегчит людям переход на новые правила.

Ещё одной основной причиной подобных изменений, является старение населения. Благодаря новым медицинским технологиям и повышению общего благосостояния, люди стали доживать до более преклонных лет. Это безусловно не может не радовать, однако при таком раскладе на работающее население, на чьих налогах и держится пенсионная система, приходится большая нагрузка.

В добавок на 90 годы пришёлся весьма тяжёлый для страны период, в результате которого родилось меншее количество людей в сравнении с другими времеными отрезками. Страна рискует столкнутся с нехваткой рук уже через 5 или 10 лет. Даже с учётом сильной экономики, промышленности, а также большого запаса нефти и других полезных ископаемых, этого просто не хватит. Как результат, мы видим нехватку средств. Поэтому как бы это печально не звучало, но некоторые меры просто необходимо принять.

Пенсии были законодательно закреплены в СССР в 1928 году. На тот момент мужчины стали получать пенсию в 60 лет, а женщины в 55. В этом возрасте по тем временам человек уже считался старым. По современным меркам люди в таком возрасте считаются только пожилыми.

Предложение о повышении возраста для получения пенсии впервые было озвучено 14 июня 2018 года.