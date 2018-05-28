ОРЕАНДА-НОВОСТИ На неожиданно собранной сегодня конференции, с участием журналистов и главных редакторов ведущих печатных и интернет изданий, Егор Борисов - руководитель Республики Саха (Якутия сказал о принятом решении - своей отставки с занимаемой должности.

Как пояснил Борисов, это решение уйти по собственному желанию было принято осознано и взвешено. Уже бывший глава считает, что сейчас настал наиболее благоприятный для этого момент. Республика нуждается в новом руководителе, который будет двигать субъект в сторону улучшения экономических, общественных и промышленных показателей.

Как отмечают политологи многие предпосылки к отставке в политической среде ходили уже более полугода. Глядя на некоторые подобные ситуации с отставками или добровольными складываниями полномочий в некоторых других субъектах Российской Федерации, данное заявление является более чем ожидаемым. В середине текущего месяца Борисов уже заявлял, что если отставка всё-таки будет, то он незамедлительно известит об этом общественность чрез СМИ.

В начале февраля этого года Егор Борисов был на первых полосах российских СМИ с нелицеприятным инцидентом. По словам очевидцев, во время рейса самолёта, возвращавшегося из Москвы в Якутию, глава Республики Саха вёл себя крайне вызывающе. Он дебоширил, нецензурно выражался, проявлял агрессию к экипажу самолёта и попутчикам. По некоторым данным во время инцидента Борисов находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог адекватно реагировать на замечания и адекватно реагировать на окружающую обстановку. При этом, а адрес личного состава рейса ссыпались многочисленные угрозы лично посодействовать увольнению из состава "Аэрофлота". Угрозы были подкреплены заявлением о многочисленных связях в администрации президента страны.

Егор Борисов 27 сентября 2014 года вступил в должность главы Республики Саха (Якутия) сроком на 5 лет. В 2010—2014 годы был президентом республики. В 2003—2010 годах занимал должность председателя правительства Якутии.