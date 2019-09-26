ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России пора возобновить авиационное сообщение с Грузией, которые было приостановлено по решению российских властей летом 2019 года.

«Я бы эти полёты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», – сказал глава внешнеполитического ведомства. Кроме того, Лавров сообщил, что уже в текущем году Россия собиралась отменить визовый режим для граждан Грузии, однако «эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад». «В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела», – заключил российский дипломат.