ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможность возобновления авиасообщения с Грузией может быть рассмотрена при условии, что власти Тбилиси примут меры по стабилизации ситуации на территории страны и исключат угрозы для безопасности российских граждан. По заверению дипломата, «в случае если это произойдёт, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию».

Лавров также отметил, что российские власти ориентированы на дружеские отношения с закавказской республикой и на взаимовыгодное сотрудничество двух государств. Министр сказал, что Кремль ожидает от правительства Грузии «скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии».